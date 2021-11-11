Канберра, , 10:56 — REGNUM Уровень безработицы в Австралии вырос до 5,2%, поскольку в октябре на рынке труда было занято на 46 000 человек меньше. Новые данные, опубликованные Австралийским статистическим бюро, показали, что уровень безработицы в стране за месяц вырос на 0,6% с 4,6%. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Несмотря на рост уровня безработицы, уровень занятости в стране в октябре подрос на 0,1% до 64,7%, но все еще на 1,6% ниже, чем был в мае.

В Австралийском статистическом бюро отметили, что последние данные включают школьные каникулы, а также затрагивают некоторые ранние изменения ковид-ограничений, связанных с локдауном, введенного из-за «Дельта"-варианта коронавируса, особенно в Новом Южном Уэльсе.

«В Новом Южном Уэльсе началось быстрое восстановление экономики: в октябре у них уровень занятости увеличился уже на 0,8 процентных пункта», — заявил в интервью телеканалу глава отдела статистики в Австралийском статистическом бюро Бьорн Джарвис.