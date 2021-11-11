Самара, 11 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Вопрос о необходимости изменения стоимости проезда в общественном транспорте рассматривают в Самаре. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что данный вопрос был поднят на рабочем совещании в администрации города.

«Вопрос изменения стоимости проезда находится в проработке, но в любом случае будет принято сбалансированное решение — в тарифной линейке предусмотрят льготы для различных категорий граждан: например, школьников, студентов, пенсионеров», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе напомнили, что последний раз стоимость проезда в Самаре пересматривалась в 2019 году и была установлена с 1 января 2020 года. При этом было обещано, что стоимость проезда не будет изменяться в течение двух лет и свое обещание власти города сдержали.

Отмечается, что в следующем году индексация стоимости проезда крайне необходима, поскольку за минувший период произошли существенные изменения в работе транспортных предприятий.

«Так, в связи с введением ограничительных мер для минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции у всех перевозчиков снизился пассажиропоток. Предприятия находятся в сложной финансовой ситуации, поскольку пандемия сказалась на снижении выручки. Вместе с тем расходы увеличились. Это обусловлено и ростом цен на топливо и другие горюче-смазочные материалы, на электроэнергию, на запчасти. Помимо этого, перевозчики постоянно пополняют запасы средств защиты органов дыхания и препаратов для усиленной мойки и дезинфекции подвижного состава; закуплены и до конца ноября будут установлены рециркуляторы очистки воздуха во всех видах городского пассажирского транспорта (рециркуляторами уже оснастили все станции метрополитена)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщатся, что данные расходы частично компенсируются субсидиями из бюджетов различных уровней, но этого недостаточно. В 2020 году суммарно недополучили доходов на сумму более 400 миллионов рублей.

Отмечается, что предложения по установлению тарифов, актуальных со следующего года будут сформированы и представлены на согласование департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара.