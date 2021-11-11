Мадрид, 11 ноября 2021, 10:54 — REGNUM Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас призвала испанцев, которые еще не прошли вакцинацию от COVID-19, сделать это. Об этом пишет агентство EFE.
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Отмечается, что на данный момент около четырёх миллионов испанцев всё ещё не привились от COVID-19.
Дариас отметила, что сегодня повторяется закономерность: большинство заболевших COVID-19 не привиты.
На пресс-конференции, состоявшейся по итогам Межтерриториального совета по здравоохранению, министр здравоохранения подчеркнула, что высокий охват вакцинацией в Испании — где более 90% населения старше 12 лет имеют полный цикл прививок — позволяет стране противостоять новому сценарию подъема заболеваемости.