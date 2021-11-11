Москва, , 10:53 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 2014 года заблокировал 6 435 интернет-ресурсов с информацией мошенников, сообщили 11 ноября в пресс-службе Роскомнадзора.

Интернет-мошенничество Don Hankins

Из общего числа мошеннических сайтовРоскомнадзор 65% заблокированы по решению суда и 35% — по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве заявили, если граждане столкнулись с мошенничеством в интернете, следует обратиться в электронную приемную МВД.

Роскомнадзор напомнил, что с 1 декабря 2021 года мошеннические сайты в финансовой сфере будут блокироваться Центробанком РФ без судебного решения в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в период с января по сентябрь 2021 года было заблокировано более 427 тыс. материалов с запрещенным контентом.

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