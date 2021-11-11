Кишинёв, 11 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Первые 100 дней работы правительства Молдавии под руководством премьер-министра Натальи Гаврилицы стали «катастрофой» для страны. Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил экс-президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Люди массово их поддержали, и чем это закончилось? Какие-то фотосессии в президентуре, увеличили расходы, количество министерств — вопросов куча. И это плохо — не только для них, а для всей страны. Надежды людей не оправдались», — сказал Додон.

Он также обвинил новое правительство в том, что оно не смогло договориться с российской стороной о выгодной цене на газ. Высокие тарифы на голубое топливо, по мнению лидера «социалистов», могут спровоцировать экономический кризис в Молдавии.

Додон заявил, что ситуация в стране ухудшилась по разным направлениям. Он уверен, что вскоре жители республики будут с сожалением вспоминать предыдущего президента и предыдущее правительство.

Напомним, состав нового правительства Молдавии парламент утвердил 9 августа. Гаврилицу на пост премьер-министра предложила президент республики Майя Санду.