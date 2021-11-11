Тула, 11 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Приостановлены работы по реконструкции велотрека на территории Центрального стадиона Тулы. Причиной стала необходимость внести изменения в проектно-сметную документацию из-за роста цен на металл.

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«Общий объем выполненных работ составил 16,16%. В настоящее время получено положительное заключение экспертизы по уточненной сметной стоимости проекта, до конца текущего года планируется заключение контракта для продолжения работ на объекте», — цитирует представителя регионального минспорта «ТСН24».

Как пояснили в министерстве, сроки завершения работ по реконструкции не изменились — объект должны ввести в строй в декабре 2022 года.

Обновлённый велотрек сможет вместить 350 зрителей, также на его территории будут расположены велокабины, тренажерные залы, веломастерская, санитарно-бытовые помещения и гостиница на 60 мест.