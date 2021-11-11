Черкесск, 11 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии попал под уголовное преследование по подозрению в совершении налогового преступления директор строительной компании «Стройсервис». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 88 млн рублей, сообщили 11 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Anton Starikov Деньги

Как установило следствие, гендиректор в течение полутора лет, начиная с января 2015 года, предоставлял в налоговую инспекцию сфальсифицированные данные о налоговых вычетах и расходах по фиктивным операциям с коммерческими организациями. В результате ему удалось «сэкономить» на налогах 88 млн рублей.

Однако факт обмана был вскрыт, против гендиректора «Стройсервиса» возбудили уголовное дело. Он признался в содеянном и активно сотрудничал со следствием. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

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