Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В массовом ДТП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга погиб водитель автомобиля Toyota Corolla, наехавший на «Газель». Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельное ДТП на Косыгина (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ Ирина К.) Vk.com/spb_today

ДТП произошло дождливым вечером 10 ноября у дома 7 на проспекте Косыгина. 42-летний водитель автомобиля Toyota Corolla неправильно выбрал дистанцию до остановившегося впереди на запрещающий сигнал светофора автомобиль и наехал на «Газель». От удара микроавтобус, по управлением 24-летнего водителя, столкнулся с впереди стоящим автомобилем Volkswagen Transporter под управлением 41-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель Toyota от полученных телесных повреждений скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка», — подытожили в ведомстве.