Канберра, 11 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Пожарные в австралийском штате Новый Южный Уэльс пройдут специальную подготовку, где их научат методам спасения диких животных, пострадавших от лесных пожаров. Поводом стали пожары 2019−2020 годов, когда в Австралии погибли миллионы животных, а также миллиарды рептилий и насекомых. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.

Коала

Онлайн-курсы и подробное методическое пособие будут доступны пожарным, работающим в Сельской противопожарной службе и Пожарно-спасательной службе в Новом Южном Уэльсе, а также сотрудникам Службы национальных парков и дикой природы и работникам Ассоциации лесного хозяйства.

Напомним, что среди животных, погибших в ходе пожаров 2019—2020 годов, числилось около 60 000 коал. А изображение женщины, спасающей на руках одного из животных, тогда попало в новостные репортажи мировой прессы.

В ходе лета 2021 года в Австралии также были возгорания в лесах. Но, к счастью, опираясь на опыт предыдущих двух лет, спасатели и пожарные смогли предотвратить распространения очагов возгорания.