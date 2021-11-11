Оренбург, , 10:51 — REGNUM В Оренбурге с пяти работников коммерческих компаний взыскано 15 млн рублей. В такую сумму ранее оценили ущерб, нанесенный в результате налогового преступления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд Freesmi.by

Суд первой инстанции установил вину должностных лиц двух фирм. Их мошенничество в налоговой сфере доказано. Махинации повлекли неправомерное получение возмещения суммы налога на добавленную стоимость на более чем 15 млн рублей.

Прокурор Оренбурга обратился в интересах России в суд с иском, потребовав возмещения ущерба, причиненного преступлением. Ленинский райсуд города удовлетворил требование о солидарном взыскании денег с виновных. Последовавшая апелляция осужденных оставлена без удовлетворения.