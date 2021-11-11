Ангарск, Иркутская область, , 10:50 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело о незаконной приватизации тепловой сети. Подробности сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Теплосеть Dorus.ru

По версии следствия, с 2010 года должностные лица мэрии Ангарска после возведения объекта теплоснабжения — тепловой сети, предназначенной для теплоснабжения многоквартирных домов в 251 квартале Ангарска, — не приняли необходимых обеспечительных мер для принятия объекта в муниципальную собственность.

Чиновники в 2017 году необоснованно выдали индивидуальному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию участка тепловой сети. На этом основании в 2020 году он зарегистрировал право собственности.

«Данные действия существенно нарушили права жителей многоквартирных домов в 251-м квартале Ангарска, ограничив их возможности получения необходимой тепловой энергии, а также повлекли причинение значительного ущерба бюджету Ангарского городского округа» — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2021 г. по подозрению в мошенничестве был задержан председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Ангарского городского округа. По версии следствия, с 2015—2016 гг. в КУМИ реализуется мошенническая схема с участием сотрудников комитета, направленная на противоправный переход права собственности имущества, принадлежащего муниципалитету, в интересах третьих лиц.

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