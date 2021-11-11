Мадрид, 11 ноября 2021, 10:49 — REGNUM Литературную премию Сервантеса, вручаемую ежегодно авторам, пишущим на испанском языке, получила уругвайская писательница Кристина Пери Росси. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.

Мигель де Сервантес
Мигель де Сервантес

«Ее работа — мост между Испанией и Латинской Америкой должна остаться как постоянное напоминание об изгнании и политических трагедий XX века», — говорится в тексте решения жюри премии.

Проживающая в Барселоне 79-летняя Кристина Пери Росси в юности бежала из Уругвая, а затем — из франкистской Испании. В комментарии агентству EFE Росси заявила, что она в восторге от присуждения премии, а также отметила, что своим решением жюри «вознаграждает целый корпус работ, начавшихся очень рано, с публикации первой книги в возрасте 22 лет».