Мадрид, , 10:49 — REGNUM Литературную премию Сервантеса, вручаемую ежегодно авторам, пишущим на испанском языке, получила уругвайская писательница Кристина Пери Росси. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.

Мигель де Сервантес

«Ее работа — мост между Испанией и Латинской Америкой должна остаться как постоянное напоминание об изгнании и политических трагедий XX века», — говорится в тексте решения жюри премии.

Проживающая в Барселоне 79-летняя Кристина Пери Росси в юности бежала из Уругвая, а затем — из франкистской Испании. В комментарии агентству EFE Росси заявила, что она в восторге от присуждения премии, а также отметила, что своим решением жюри «вознаграждает целый корпус работ, начавшихся очень рано, с публикации первой книги в возрасте 22 лет».