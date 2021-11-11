Канберра, , 10:53 — REGNUM Пойманный беглец Мустафа Балух вернется в Сидней после того, как суд австралийского штата Квинсленд одобрил его экстрадицию в другой штат. Мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков на сумму в 270 миллионов австралийских долларов ($200 млн), будет находиться в одной из тюрем Нового Южного Уэльса. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

33-летний мужчина скрывался две недели, прежде чем 10 ноября полиция обнаружила его в багажнике Mercedes-Benz, перевозимого в контейнере грузовика.

Его задержали на пограничном пункте Твидс-Хед в час ночи, когда полицейский из Квинсленда постучал по подозрительному белому контейнеру. Балух услышал стук изнутри и вылез из автомобиля. Полицейские считают, что он среагировал на заранее обговоренный сигнал.

В Полиции сообщили, что Балух был «шокирован» встречей с полицейскими Квинсленда в форме, а не со своими подельниками из преступного мира.