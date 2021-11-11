Стало известно о состоянии попавшей в ДТП актрисы Елены Сафоновой
Москва, 11 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Попавшая в ДТП актриса Елена Сафонова находится в состоянии средней тяжести. Об этом 11 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.
Цитата из к/ф «Зимняя вишня». Реж. Игорь Масленников. 1985. СССР
Елена Сафонова
Ранее сообщалось, что 10 ноября в Москве на проспекте Мира произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В одной из машин находилась Елена Сафонова.
Сафонова является заслуженной артисткой РФ. Она известна по ролям в фильмах «Возвращение Баттерфляй», «Зимняя вишня», «Где находится нофелет?» и других.