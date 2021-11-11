Манагуа , 11 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Даниэля Ортегу с победой на выборах президента Никарагуа. Послание от главы государства новоизбранному лидеру Никарагуа передал посол России в Манагуа Александр Хохоликов. Об этом 11 ноября сообщает La Nueva Radio YA.

Bolsadenoticias.com.ni Даниэль Ортега

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«Примите поздравления по случаю убедительной победы на выборах президента Республики Никарагуа. Итоги голосования в полной мере подтвердили ваш весомый политический авторитет, а также широкую поддержку курса возглавляемого вами Сандинистского фронта, направленного на социально-экономическое развитие страны, защиту её суверенитета и международных позиций», — говорится в тексте поздравления.

Также российский лидер выразил уверенность, что РФ и Никарагуа совместными усилиями будут наращивать стратегическое партнёрство между странами «на благо народов и в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в Никарагуа, которые состоялись 7 ноября, победу одержал действующий глава государства Даниэль Ортега. Он заручился поддержкой более 75% избирателей.