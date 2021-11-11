Иерусалим, , 10:53 — REGNUM Израильская группа по борьбе с эпидемиями — консультативный орган минздрава страны — рекомендовала прививать от COVID-19, начиная с пяти лет. Об этом сообщают «Вести Израиль» 10 ноября.

Прививка Pxhere.com

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Решение прививать детей с пятилетнего возраста было принято подавляющим большинством голосов: 73 за, 2 против.

Рекомендация группы направлена гендиректору минздрава Нахману Ашу. В случае, если Аш утвердит рекомендацию, прививать детей в Израиле начнут, когда в страну поступит достаточное количество доз препарата от Pfizer, предназначенного для детей. Протокол детской вакцинации включает введение двух доз препарата с интервалом в три недели.

Глава экспертной группы Боаз Лев отметил на пресс-конференции, что решение, прививать ребенка или нет, должна самостоятельно принимать каждая семья, принуждение в этом вопросе недопустимо. Он подчеркнул также, что группа рассматривала исключительно аспекты эффективности вакцины для детей, но не обсуждала общественные факторы, вопросы экономики и культуры.