Канберра, , 10:48 — REGNUM Сильные ливни и грозы распространяются на большую часть Австралии, и в некоторых штатах в настоящее время действуют предупреждения о суровых погодных условиях. По данным Бюро метеорологии Австралии, грозы в стране растянулись от 50 до 100 мм в некоторых частях Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News.

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По данным сайта Weatherzone, по состоянию на 11 ноября в Австралии грозами затронута длинная полоса, протянувшаяся на 2500 километров через Северную территорию до юго-восточной части Квинсленда. Штормы формируются вдоль движения зоны низкого атмосферного давления, которая взаимодействует с массой очень влажного воздуха.

Предупреждения о сильных ливнях действуют в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, к ним также относятся оповещения о сильном дожде и разрушительном ветре в Южной Австралии и Виктории.

«Сильный дождь может привести к разливу рек и внезапным наводнениям, особенно там, где земля уже влажная», — отметил в комментарии телеканалу метеоролог Джонатан Хау.