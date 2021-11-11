Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Законодательного собрания Александр Бельский почтили память Федора Михайловича Достоевского в день 200-летия со дня рождения писателя, возложив цветы на его могилу в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской Лавры. На могиле Достоевского была отслужена заупокойная лития.

Ф.М. Достоевский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Федор Михайлович родился в Москве, но с нашим городом связаны многие годы его непростой жизни. Действие большинства его романов также происходит в Петербурге. Понятие «Петербург Достоевского» прочно вошло в мировое культурное пространство», — сказал губернатор Северной столицы.

По словам Беглова, задача современников — сохранять и популяризировать огромное литературное и духовное наследие Достоевского.

Глава города напомнил, что в течение всего года в Петербурге проходят выставки и театральные постановки, посвященные юбилею писателя.

11 ноября в Пушкинском Доме открылась 46-я Международная конференция «Достоевский и мировая культура». Сегодня же в Петербурге запущен автобус с портретом Достоевского.

12 ноября выставка «Два века Достоевского» открывается в Михайловском замке. На ней будут представлены подлинные вещи писателя, книги, портреты, первые издания его произведений и другие раритеты из собраний Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Московского музея современного искусства и других.

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