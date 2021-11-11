Москва, 11 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что какой-либо конкретики касательно проведения саммита РФ — США на данный момент нет.

Mid.ru Сергей Рябков

«Никаких договоренностей конкретных на сегодня по этому вопросу нет», — сказал он.

Вместе с тем, уточнил дипломат, тема сохраняет свою актуальность.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность встречи и общения лидеров России и США, однако уточнил, что информации о конкретных сроках новой встречи пока нет.

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