Колбасный завод получил банкротный иск — судьба 200 рабочих под вопросом?
Калуга, 11 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Старейший колбасный завод из Калужской области, средняя численность работников которого на начало 2021 года превышало 200 человек, получил банкротный иск. Заявление от кредитора арбитраж Калужской области пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.
Претензии от Александра Колесниченко поданы в суд 10 ноября 2021 года. Детали пока не сообщались.
По данным ЕГРЮЛ, предприятие создано в декабре 1995 года. Со 2 ноября 2021 года завод числится в стадии ликвидации. Глава ликвидационной комисси — Анатолий Косинский.
По итогам 2020 года акционерное общество получило выручку в размере более 623 млн рублей против 589 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль составила 12,902 и 16,3 млн рублей, соответственно. Бенефициар в отчётности АО не раскрывался.
В 2021 году финансовые претензии к предприятию имели ещё несколько кредиторов. Так, в арбитраже есть не до конца рассмотренный иск от ООО «Материалы вискозные — Вискотекс» на сумму свыше 549,4 тыс. рублей.