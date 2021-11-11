Калуга, 11 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Старейший колбасный завод из Калужской области, средняя численность работников которого на начало 2021 года превышало 200 человек, получил банкротный иск. Заявление от кредитора арбитраж Калужской области пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Претензии от Александра Колесниченко поданы в суд 10 ноября 2021 года. Детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие создано в декабре 1995 года. Со 2 ноября 2021 года завод числится в стадии ликвидации. Глава ликвидационной комисси — Анатолий Косинский.

В 2021 году финансовые претензии к предприятию имели ещё несколько кредиторов. Так, в арбитраже есть не до конца рассмотренный иск от ООО «Материалы вискозные — Вискотекс» на сумму свыше 549,4 тыс. рублей.