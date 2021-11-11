Ярославль, 11 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославле ПАО «Славнефть-ЯНОС» выпустило первую промышленную партию арктического дизельного топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

«Славнефть-ЯНОС»

Уникальной особенностью топлива стали его исключительные свойства — температура применения до — 65 °C. Оно будет использоваться в военной и специальной технике в Арктике, а также может быть применено в условиях Антарктики.

Проблема отсутствия дизельного топлива необходимых температурных характеристик остро стояла перед Минобороны России в течение последних лет. Это связано с амбициозными целями нашей страны по освоению побережья Ледовитого океана и налаживанию судоходства по Северному морскому пути. Не менее важной задачей является и исследование Антарктики. Для решения этих задач требовалось создание рецептуры особого вида горючего. Действующие стандарты предполагали выпуск дизельного топлива с температурой применения до — 52 °C, что недостаточно для суровой полярной зимы. Дополнительно в процессе использования топлива по этому ГОСТу были выявлены недостатки, связанные с применением депрессорных присадок — компонентов, способных улучшать низкотемпературные свойства. При хранении они провоцируют расслаивание топлива, что ведет к ухудшению свойств его нижнего слоя.

В 2014 году Министерство обороны обозначило потребности в арктическом дизельном топливе и направило на отечественные НПЗ стандарт на новый вид топлива. В нём, кроме необходимых низкотемпературных характеристик, присутствовало требование сохранения эксплуатационных свойств горючего в течение пяти лет.

В 2018 году в ПАО «Славнефть-ЯНОС» была разработана уникальная технология производства арктического дизельного топлива в соответствии с требованиями военного ведомства. В 2019 году на установке ЛЧ-24/7 была выпущена первая опытно-промышленная партия арктического дизельного топлива, образцы которой были переданы на испытания в ФАУ «25-й ГосНИИ химмотологии Минобороны России» — головную организацию Министерства обороны по испытанию топлив. Работа над созданием продукта завершилась в 2020 году, когда ЯНОС получил Решение о применении в вооружении, военной и специальной технике дизельного топлива для Арктической зоны.

«Производимое нашим предприятием арктическое дизельное топливо с температурой применения до — 65 °C по ряду низкотемпературных показателей превосходит реактивное топливо, имеющее температуру начала кристаллизации не выше — 60 °C. Появление столь высококачественного продукта увеличит использование дизельных двигателей на крайнем севере, что, безусловно, повлечет спрос на данный вид топлива. Таким образом, российские компании, использующие этот вид горючего в своей технике при проведении изысканий, имеют все шансы стать и ведущими разработчиками Арктического шельфа. Выпуск такого дизельного топлива — результат кропотливой исследовательской работы и большой успех всего коллектива предприятия», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.