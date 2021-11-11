«Славнефть-ЯНОС» начал выпуск арктического дизельного топлива
Ярославль, 11 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославле ПАО «Славнефть-ЯНОС» выпустило первую промышленную партию арктического дизельного топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.
Уникальной особенностью топлива стали его исключительные свойства — температура применения до — 65 °C. Оно будет использоваться в военной и специальной технике в Арктике, а также может быть применено в условиях Антарктики.
Проблема отсутствия дизельного топлива необходимых температурных характеристик остро стояла перед Минобороны России в течение последних лет. Это связано с амбициозными целями нашей страны по освоению побережья Ледовитого океана и налаживанию судоходства по Северному морскому пути. Не менее важной задачей является и исследование Антарктики. Для решения этих задач требовалось создание рецептуры особого вида горючего. Действующие стандарты предполагали выпуск дизельного топлива с температурой применения до — 52 °C, что недостаточно для суровой полярной зимы. Дополнительно в процессе использования топлива по этому ГОСТу были выявлены недостатки, связанные с применением депрессорных присадок — компонентов, способных улучшать низкотемпературные свойства. При хранении они провоцируют расслаивание топлива, что ведет к ухудшению свойств его нижнего слоя.
В 2014 году Министерство обороны обозначило потребности в арктическом дизельном топливе и направило на отечественные НПЗ стандарт на новый вид топлива. В нём, кроме необходимых низкотемпературных характеристик, присутствовало требование сохранения эксплуатационных свойств горючего в течение пяти лет.
В 2018 году в ПАО «Славнефть-ЯНОС» была разработана уникальная технология производства арктического дизельного топлива в соответствии с требованиями военного ведомства. В 2019 году на установке ЛЧ-24/7 была выпущена первая опытно-промышленная партия арктического дизельного топлива, образцы которой были переданы на испытания в ФАУ «25-й ГосНИИ химмотологии Минобороны России» — головную организацию Министерства обороны по испытанию топлив. Работа над созданием продукта завершилась в 2020 году, когда ЯНОС получил Решение о применении в вооружении, военной и специальной технике дизельного топлива для Арктической зоны.
Справка: ПАО «Славнефть-ЯНОС» занимает третье место в России по объему переработки нефти, первое — по объему выпуска авиационного керосина, обладает технологией производства смазочных масел III группы, а также уникальной технологией маловязкой углеводородной основы для буровых растворов. Предприятие производит более 60 наименований товарной продукции, самые востребованные из которых входят в сотню лучших товаров России.