Сочи, Краснодарский край, 11 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Усилить работу по выявлению фактов нецелевого использования земельных участков намерены власти города-курорта Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 11 ноября по итогам рабочего совещания в мэрии. Таким образом мэрия рассчитывает увеличить поступления в бюджет муниципального образования.

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«Благодаря слаженной работе сотрудников налоговых органов и профильных департаментов мэрии, у нас есть четкое понимание в вопросе наполняемости городской казны. Необходимо усилить работу по выявлению земельных участков, используемых гражданами не по назначению. Особое внимание уделить пляжным территориям», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

С начала 2021 года в Сочи в адрес межрайонных инспекций ФНС были направлены материалы в отношении 114 земельных участков, которые используются не по целевому назначению, в целях взимания налога за фактическое использование земельного участка.