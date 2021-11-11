Мадрид, 11 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Первый вице-президент Испании и министр экономики Надя Кальвиньо призвала увеличить присутствие испанских компаний в Латинской Америке и повысить активность в Межамериканском банке развития (IDB). Об этом пишет агентство EFE.

Испания

Во время презентации программы «Видение 2025: реинвестирование в Америку», организованной в сотрудничестве с Институтом внешней торговли Испании (ICEX), Кальвиньо отстаивала важность многостороннего существования банка для Испании как инвестиционного моста, который бы установил «привилегированные отношения» между компаниями и учреждениями.

Ранее королева Испании Летисия посетила с визитом Парагвай.