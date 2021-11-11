Москва, , 10:36 — REGNUM На строительных площадках Подмосковья проведено 5 тысяч цифровых проверок COVID-безопасности. Об этом 11 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметил отметил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар, одна из основных задач областных властей — предотвратить распространение COVID-19. Причем оказать содействие в этой работе могут не только санитарные и медицинские меры, но и цифровые инструменты.

«Например, через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» проведено 5 тысяч проверок COVID-безопасности на 1300 крупных стройплощадках», — сообщил Рымар.

Модуль по проверке COVID-безопасности на стройплощадках региона был внедрен в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» в мае 2020 года. В год через мобильную платформу выполняется 5 тыс. заданий по контролю за соблюдением социальной дистанции, измерением температуры работников, наличием СИЗ и антисептиков. При проведении проверок выявлено 6% нарушений. Недочеты отправлены на доработку исполнителям.

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