Старая Русса, Новгородская область, 11 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В городе Старая Русса Новгородской области в день рождения Федора Достоевского памятные мероприятия по случаю 200-летия писателя организует филиал Новгородского музея-заповедника «Музеи Ф.М. Достоевского в Старой Руссе», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Борис Кустодиев. Старая Русса. 1921

В полдень начнется панихида в церкви святого Георгия Победоносца, которую посещала семья Достоевских во время проживания в Старой Руссе. Затем у памятника писателю состоится торжественная акция с участием представителей городской администрации, сотрудников музея и учащихся местных школ.

С 13:00 в Доме-музее Ф.М. Достоевского будет представлена передвижная выставка графических работ члена Союза художников России Степана Ботиева «Портреты и сюжеты».

С 18:00 в музее будут проходить презентация линейки туристических продуктов по проекту «Старая Русса — город Ф. М. Достоевского», презентация новой интерактивной программы «Чаепитие у Достоевских».

В Музее романа «Братья Карамазовы» пройдет праздничный концерт победителей конкурса чтецов «Ф. М. Достоевский — мой любимый писатель», будут представлены картины художника Виктора Шумского к «Игроку» Достоевского. Поэтическое объединение «Живой мост» представит сборник стихов «И снова поэты воспоют его бессмертное перо…», посвященный Достоевскому

«Вход в экспозиции музеев Ф.М. Достоевского в Старой Руссе в праздничный день будет свободным, с соблюдением действующих правил посещения объектов Новгородского музея-заповедника», — отметили в пресс-службе.