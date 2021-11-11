Таганрог, Ростовская область, , 10:34 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) водитель иномарки сбил школьницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП

Авария произошла примерно в 18:00 мск 10 ноября на Мариупольское шоссе. Водитель Kia Ceed, по предварительным данным, сбил 12-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьница получила травмы и была доставлен в больницу.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.