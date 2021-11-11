Тбилиси, , 10:34 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 49 334 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4563 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 11 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 771 381 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 705 312 победили инфекцию, в том числе 4744 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 10 739 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 77 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6864 пациента, в оборудованных гостиницах — 1291.

Днём ранее в Грузии в ходе 57 046 исследований выявили 5751 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3647 человек, скончались 78 пациентов с COVID-19.