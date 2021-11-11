Москва, , 10:33 — REGNUM Достигнув локальных максимумов в районе $85,50 за баррель, нефть резко обвалилась во второй половине торгов 10 ноября наряду с остальными рисковыми активами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Irishtimes.com

«Нефть марки Brent встретила поддержку на подходе к уровню $82. И сегодня, 11 ноября, торгуется пока стабильно, слегка отступив от минимумов.

Распродажи на рынке черного золота последовали в ответ на мощное ралли доллара, которое в свою очередь было спровоцировано неожиданно сильными данными по американской инфляции, превзошедшей даже самые смелые прогнозы.

В октябре потребительские цены в стране подскочили максимально за 30 лет, а это — сильный аргумент в пользу ужесточения риторики ФРС и более раннего начала цикла повышения ставок.

Тем временем отраслевая статистика минэнерго США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 1 млн баррелей.

Несмотря на то, что прогноз предполагал более ощутимый рост показателя, релиз добавил негатива на рынке, поскольку разошелся с оценкой API, которая днем ранее отразил сокращение запасов.

В ближайшей перспективе ожидается консолидация нефтяных цен, а в центре внимания будет оставаться доллар. Американская валюта стабильна после ралли в ожидании сигналов от чиновников Федрезерва с подачи инфляционного отчета.

Угроза возвращения барреля под отметку $80 невысока, но потенциал дальнейшего роста определенно ослабел в свете последних событий», — пояснил эксперт.

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