Ижевск, , 10:31 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 ноября прививку от коронавируса сделали 573 855 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Glava.rk.gov

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Второй компонент препарата получили 361 522 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 4639 жителей республики. 3504 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 103 769 человек. За минувшие сутки ревакцинировались 146 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 ноября в республике провели 2 052 246 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6898 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4154 исследования.

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