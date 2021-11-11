Нальчик, 11 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Из Кабардино-Балкарии в Абхазию запустили новый автобусный рейс. С 14 ноября по маршруту Нальчик — Сухум будет регулярно курсировать автобус, сообщили 11 ноября в пресс-службе министерства транспорта республики.

Yarregion.ru Автобус

Как отметили в ведомстве, решение о возобновлении автобусного сообщения было принято по многочисленным просьбам жителей Кабардино-Балкарии. В ноябре будет выполнено по три рейса — 14, 20 и 26 ноября туда и 16, 22 и 28 ноября — обратно, с декабря количество рейсов обещают увеличить.⠀Перевозки будет осуществлять предприятие «Нальчикский транспорт». Компания предоставила для поездок комфортабельные автобусы большой вместимости. Билет будет стоить 2475 рублей.

Читайте также: Из Нальчика открыто прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом