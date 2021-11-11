Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM Ростовские власти уточнили, когда пассажирам стоит ждать повышения стоимости проезда в общественном транспорте. В силу документ за подписью и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Юрия Овчинникова вступит 13 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Билет на проезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно изменениям, внесённым в постановление «Об установлении тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте городского сообщения», стоимость проезда в автобусе составит 32 рубля теперь (при оплате банковской картой — 30 рублей, при оплате транспортной картой — 29 рублей), в троллейбусах и трамваях — 23 рубля.

Сохраняются льготы для пенсионеров и школьников в размере 50% от полной стоимости проезда.

ИА REGNUM сообщало, что ранее ростовские перевозчики обратились к городским властям с просьбой повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 40−45 рублей.

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