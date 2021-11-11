Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM В Екатеринбурге пройдет молодежный форум «АртПоколения». Мероприятие будет приурочено к празднованию 90-летия системы художественного образования и продлится с 15 по 19 ноября 2021 года. Информация об этом опубликована на сайте администрации города.

Творческая молодежь

Екатеринбург примет форум уже в пятый раз. Мероприятие призвано сплотить креативную молодёжь региона.

Программа форума довольно насыщена. Участники представят свои социокультурные проекты, которые впоследствии смогут реализовать в регионе. Кроме того, ребят ждут тренинги, направленные на развитие личности и освоение ораторского искусства.

Участники получат возможно поработать на форуме с именитыми людьми. Кураторами мероприятия станут опытные эксперты в области культуры, искусства и хореографии. Форум пройдет на базе лагеря «Прометей»