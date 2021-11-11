Москва, , 10:28 — REGNUM Курс российской валюты консолидируется 11 ноября в районе 71,20 руб./доллар после заметного снижения 10 ноября от 70,50 к 71,40 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Деньги Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Снижение произошло в связи с ростом доллара на мировых рынках после выхода данных об усилении инфляции в США. Это стало поводом и для резкого снижения цены нефти с $85,50 до $82,50 за баррель нефти марки Brent.

Однако 11 ноября данные драйверы во многом отыграны, учтены в цене. Это привело к «передышке» у инвесторов в отсутствии новых сильных факторов движения цены.

Сегодня они могут обратить внимание на ежемесячный отчёт ОПЕК с анализом и прогнозом перспектив спроса и предложения нефти.

Интересными могут оказаться также отчёт и прогнозы Европейского центрального банка по кредитно-денежной политике. Он способен воздействовать на европейские валюты и косвенно — на рубль.

Но вероятнее всего, в течение дня не произойдут активные движения котировок. Актуальный локальный диапазон на 11 ноября — 71,00−71,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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