Кишинёв, 11 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Молдавии состоялись военные учения JCET-2021, в которых приняли участие военнослужащие из США и Румынии. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Молдавии.

Молдавия и Приднестровье

«Учения JCET направлены на развитие возможностей для выполнения особых задач силами специального назначения и на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе учений для высадки воздушного десанта использовали военно-транспортный самолет C-27 J Spartan ВВС Румынии. Отряды молдавского и румынского спецназа Fulger и Baneasa — Otopeni отработали боевые действия в городских условиях.

Стоит отметить, что упражнения JCET (Joint Combined Exchange Training, «Совместное комбинированное обучение по обмену») были разработаны для американского спецназа. Упражнения созданы для отработки взаимодействия с подразделениями в других странах на тот случай, если там придется использовать ВС США.