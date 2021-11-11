Иерусалим, 11 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Упражнение Бэрпи сжигает больше калорий, чем любое другое упражнение. Об этом рассказал Йоав Авидар, генеральный директор израильской школы по подготовке фитнес-тренеров Gymnasia из группы Holmes Place, в интервью Ynet 10 ноября.

Пахомов Алексей Федорович. Физкультура и спорт. 1931

Упражнение состоит из нескольких элементов, которые делаются без пауз. Оно повышает общую функциональность, аэробную выносливость и мышечную силу, а из-за одновременного использования нескольких больших групп мышц позволяет сжечь больше калорий, чем любое другое упражнение.

Авидар считает ошибочным представление, будто такое упражнение по силам лишь опытным спортсменам.

По его словам, различные вариации упражнения доступны почти для любого возраста и уровня физподготовки. Начинающим стоит уменьшить интенсивность нагрузки, не подпрыгивания вверх сразу обеими ногами из положения лежа, а перемещать ноги одну за другой. Вместо отжимания можно сделать планку и медленно вернуться из нее в исходное положение. Людям с низким давлением не нужно быстро перемещаться из положение стоя в положение лежа, лучше уменьшить размах движение и не ложиться полностью на пол, а опереться на стул. При лишнем весе или больных суставах упражнение нужно выполнять медленно, без прыжка из положения лежа и завершающего прыжка. Зато опытные физкультурники могут делать его с гантелями, отметил он.

По его словам, базовая техника упражнения Бэрпи: исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч. Затем приседание с вытянутыми вперед руками, которые потом нужно опустить — ладони должны оказаться возле стоп. Третий этап — прыжок, ноги выбросить назад. Четвертый этап — лечь на пол, отжаться. Затем приблизить ноги к рукам, подобрать живот, и прыжком перейти в исходное положение, вытянув руки вверх, отметил он.