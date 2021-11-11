Джейн Спай, 11 ноября 2021, 11:16 — REGNUM В связи с хаосом, который в начале ноября сеяли британские СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не верит в существование коррупции в стране. Политик сделал заявление на саммите СОР26.

Обложка. Борис Джонсон
Обложка. Борис Джонсон
Иван Шилов © ИА REGNUM

Климатический саммит ООН начался 31 октября, после чего СМИ писали, что Джонсон потерял контроль над Великобританией, в отставку ушёл депутат Оуэн Патерсон, членов парламента критиковали за изменение парламентских правил и за оплачиваемую работу на стороне, вне парламента.

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«Я искренне верю, что Великобритания даже отдалённо не представляет собой коррумпированное государство, ровно так же я считаю, что наши институты не коррумпированны. Мне кажется, что это важная вещь. Я лишь хочу сказать, что очень важно, чтобы те, кто нарушает правила, должны подвергаться расследованию и должны быть наказаны», — сказал премьер-министр.

Джонсон также прокомментировал ситуацию с двумя работами членов парламента: «На протяжении многих лет в целом это укрепило нашу демократию, потому что людям нужно чувствовать, что у парламентариев есть опыт в реальном мире. Но если эта система продолжит работу сегодня, всем членам парламента необходимо соблюдать правила».

Парламент Великобритании. Вестминстерский дворец. Лондон
Парламент Великобритании. Вестминстерский дворец. Лондон
Haykakan.top

Некоторые пользователи прокомментировали обвинение СМИ в том, что они выставляют страну не в том свете. Они считают, что издания писали правду и Джонсон действительно устроил бардак во внутренней политике.

«К политикам применяются очень строгие правила, которые он на прошлой неделе попытался уничтожить, это не понравилось даже правой желтой прессе», — написал @Himself132.

«Нет, это не так. Было много случаев коррупции, которые чаще всего были вытеснены на публику и решены. Свобода прессы, несмотря на политическую предвзятость (что даже не обсуждается), существует и дает платформам право обсуждать и бороться с коррупцией», — считает @Leo_Robinson1.

Часть пользователей уверена в том, что со страной всё в порядке, и люди в ней честные, все, кроме тех, что в правительстве сидят.

«На сто процентов согласен. Это (коррумпированность — прим. Д.С.) касается только правительства», — считает @GwhizzAndy.

«Я бы не волновался о стране или всех институтах в целом. Только о ее правительстве, правда», — согласился @OWC93.

«Согласен, с большей частью страны всё нормально, это только в настоящем правительстве проблемы», — добавил @The_cakebank.

«А теперь спросите его про правительство Великобритании. Консерваторы, они всегда что-то забывают сказать», — отметил @EliModnar.

Ряд комментаторов всё же считает всю британскую власть коррупционерами и мошенниками.

«Это правда. Речь идет лишь о палате общин, палате лордов, судебной системе, местных правительствах и…» — прокомментировал @trurocabbie.

В комментариях уверены, что если Великобритания ещё не подходит по всем критериям под определение коррумпированного государства, то ей еще недолго осталось до такового при Борисе Джонсоне на посту премьер-министра.

«Пока нет, но под управлением тори мы станем таковой!» — считает @fromSudy.

«Но он сделает всё возможное, чтобы ее превратить…» — считает @UsedToBees.

«Она такой не была, пока не появился Джонсон. Теперь такая. Идите проверьте», — предложил @Hubertelski.

Часть комментаторов считает, что в целом страна не коррумпирована, а вот ее лидер и его приспешники являются таковыми.

«Я с ним в кои-то веки согласен, но не мог бы он рассказать про себя и своих коллег?» — поинтересовался @PaulCottingham.

Борис Джонсон
Борис Джонсон
Chatham House

«Нет, к ним относится всего-то большая часть парламента», — считает @LewHolmes81.

«Борис Джонсон, ты прав, страна не коррумпированна, а вот тори как раз да. У них есть опытный лидер в этом деле», — прокомментировал @InvisibleWendy2.

Некоторые комментаторы заявили, что они не стали бы доверять премьер-министру в этом вопросе, потому что он патологический лжец.

«Если бы он сказал мне, что трава зеленая, я бы перепроверил», — написал @WitlessWolrab.

«Сказал человек, которого выгнали из Times, Telegraph и с министерского поста за ложь. Тем не менее за это правительство ответственность несет электорат», — напомнил @jezobrien.

Пользователи не поняли, почему Джонсон решил высказаться о коррупции в стране на климатическом саммите и зачем он оправдывался.

«Я знаю, что мы тут говорим об изменении климата, но я лишь просто так хотел сказать, что, несмотря на все доказательства, мы не коррупционеры», — переписал @mad_feret.