Москва, , 10:50 — REGNUM На портале «Активный гражданин» в Москве началось голосование за лучшие туристические проекты 2021 года. Об этом 11 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Это голосования является элементом городского конкурса «Путеводная звезда — 2021». Организаторы премии сформировали шорт-лист, включающий от пяти до 10 кандидатов в каждой из 18 основных номинаций. Лауреатов определят по итогам онлайн-голосования, которое продлится до 3 декабря 2021 года включительно.

В 2021 году конкурс дополнился такими новыми номинациями, как «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире» и специальная номинация от туристического сервиса Russpass «Стартап года».

«Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов — отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей определят москвичи. Голосование пройдет в несколько этапов, первый из них начинается сегодня», — сказала Сергунина.

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