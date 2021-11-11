В Москве начали выбирать лучшие туристические проекты
Москва, 11 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. На портале «Активный гражданин» в Москве началось голосование за лучшие туристические проекты 2021 года. Об этом 11 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Это голосования является элементом городского конкурса «Путеводная звезда — 2021». Организаторы премии сформировали шорт-лист, включающий от пяти до 10 кандидатов в каждой из 18 основных номинаций. Лауреатов определят по итогам онлайн-голосования, которое продлится до 3 декабря 2021 года включительно.
В 2021 году конкурс дополнился такими новыми номинациями, как «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире» и специальная номинация от туристического сервиса Russpass «Стартап года».
«Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов — отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей определят москвичи. Голосование пройдет в несколько этапов, первый из них начинается сегодня», — сказала Сергунина.