Кито, 11 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Вторая встреча в рамках диалога между правительством и движением коренного населения Эквадора закончилась без конкретных договоренностей, хотя и с прогрессом по нескольким вопросам. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление президента Конфедерации коренных народностей Эквадора (CONAIE) Леонидаса Исы во Дворце правительства в Кито, где состоялась встреча.

Skratos1983 Эквадор

Отмечается, что стороны проведут очередную встречу через 15 дней, когда исполнительная власть ответит на запрос о снижении цен на топливо.

Иса подчеркнул что донесет результаты переговоров до рядовых участников движения.