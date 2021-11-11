Коллапс с грузами в Приморье задержал северный завоз на Чукотке на 40 дней
Певек, Чукотский АО, 11 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Чукотском автономном округе сдвинуты сроки навигации по северному завозу. Отсрочка непредвиденная и возникла в связи с задержками отправки грузов из портов Приморского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе правительства Чукотки.
Читайте также: На Сахалине ищут выход из ситуации с грузовым коллапсом в Приморье
Доставить необходимые продукты в отдалённые районы автономного округа обещают до конца ноября. По словам главы региона Романа Копина, завоз продуктов в восточные районы Чукотки окончен, но возникли сложности с доставкой грузов в Певек. В первую очередь туда будут завозить продукты. В целом северный завоз в регионе выполнен на 87,3%.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в связи с задержками грузов в портах Приморья решено увеличить мощности региональных морских ворот. Минтранс РФ просят ввести дополнительные рейсы между Владивостоком и Корсаковым.