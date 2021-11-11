Певек, Чукотский АО, 11 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Чукотском автономном округе сдвинуты сроки навигации по северному завозу. Отсрочка непредвиденная и возникла в связи с задержками отправки грузов из портов Приморского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе правительства Чукотки.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

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Доставить необходимые продукты в отдалённые районы автономного округа обещают до конца ноября. По словам главы региона Романа Копина, завоз продуктов в восточные районы Чукотки окончен, но возникли сложности с доставкой грузов в Певек. В первую очередь туда будут завозить продукты. В целом северный завоз в регионе выполнен на 87,3%.

«В портах Приморья в первую очередь уделено внимание грузам, связанным с северным завозом. Почти 700 контейнеров отгружено в адрес Чукотки. Просто потому, что там уже требуется ледокольное сопровождение. Уже работают два ледокола, чтобы доставить груз на место… В этом году мы должны до конца года всё развезти, а в дальнейшем поручим Минтрансу предварительную работу осуществлять, чтобы такие случаи больше не повторялись», — прокомментировал ситуацию с грузоперевозками на Дальнем Востоке полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в связи с задержками грузов в портах Приморья решено увеличить мощности региональных морских ворот. Минтранс РФ просят ввести дополнительные рейсы между Владивостоком и Корсаковым.