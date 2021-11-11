Оренбург, , 10:22 — REGNUM В Оренбургской области работникам сельских и поселковых советов повысят зарплату. Планируется, что повышение коснется 800 сотрудников администраций. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что в регионе планомерно проводится работа по повышению уровня жизни. «У нас выросла зарплата в сельском хозяйстве, в промышленности. Теперь мы увеличиваем оплату труда квалифицированных специалистов в малых дотационных поселениях», — сказал он.

Зарплата сельских чиновников вырастет на 10 — 20%. На сегодняшний день средняя заработная плата специалистов администраций малочисленных сельских поселений составляет от 17 до 25 тыс. рублей.

Повышение запланировано провести в течение 2022 года. В средняя зарплата у работников администраций составит не менее 27 тыс. рублей.

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