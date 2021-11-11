Джакарта, , 10:20 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, как сопредседатель группы взаимодействия COVAX AMC, подчеркнула важность как можно большего распространения вакцины против коронавируса, сообщает Antara.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

«Если этого не сделать, цель ВОЗ по вакцинации 70% населения каждой страны к середине 2022 года не будет достигнута», — заявила глава МИД Индонезии.

Генеральный директор ВОЗ также подчеркнул важность укрепления глобального управления здравоохранением. Поддержка стран в этом вопросе необходима для успешного формирования правовых инструментов, связанных с борьбой с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Великобритании согласились с необходимостью укрепления сотрудничества в предоставлении вакцины против COVID-19.

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