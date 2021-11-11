Симферополь, 11 ноября 2021, 10:18 — REGNUM Более 750 тыс. жителей Республики Крым прошли вакцинацию против коронавируса первым компонентом вакцины, сообщили в пресс-службе правительства региона. 10 ноября в Крым прибыли федеральные специалисты для оказания помощи в оптимизации процесса иммунизации.
На данный момент на территории Крыма действует 127 пунктов вакцинации, развёрнуты дополнительные прививочные кабинеты. Для помощи в кабинетах вакцинации задействованы 64 волонтёра.
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Отметим, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что объёмы вакцины «Спутник V» в республике достаточное, чтобы обеспечить более 20 тысяч доз ежедневно