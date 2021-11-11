Волгоград, 11 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Мировые соглашения с владельцами облигаций и их представителями заключили «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» Волгограда. Все ранее возбуждённые Арбитражным судом Волгоградской области производства будут прекращены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компаний.

Mil.ru Обслуживание труб теплоснабжения

Коммунальным операторам были выставлены судебные претензии о неисполнении ими своих обязательств о досрочном погашении облигаций на несколько миллиардов рублей. Заключённые мировые соглашения будут действовать, пока концессии полностью не выполнят свои обязательства перед инвесторами, при этом прекращается всё ранее возбуждённое арбитражное производство.

«Данные мероприятия не влияют на производственную деятельность «Концессий тепло‑ и водоснабжения»: оказание услуг проходит в штатном режиме, компании осуществляют все текущие платежи в адрес своих контрагентов», — подчеркнули коммунальные операторы.

По данным концессий, объём их инвестиций, вложенных в водопроводно-канализационное хозяйство, составляет 6,5 млрд рублей, а на модернизацию теплового хозяйства потрачено 4,7 млрд рублей.