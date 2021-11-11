Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с 200-летием со дня рождения Фёдора Достоевского, отметив значимость писателя для России и всего человечества.

Фёдор Достоевский

«Достоевский признан ЮНЕСКО одним из самых читаемых писателей всех эпох. Юбилей великого писателя отмечается во всём мире. По решению ЮНЕСКО 2021 год объявлен Годом Достоевского», — отметил губернатор.

Беглов напомнил, что именно в Петербурге классик жил много лет и создал здесь свои бессмертные произведения. Действие большинства его романов разворачивается именно здесь. В связи с чем в культуре появилось понятие «Петербург Достоевского».

В городе планируется провести различные мероприятия в честь юбилея писателя. В Михайловском замке пройдёт выставка «Два века Достоевского». А петербургские театры подготовили постановки по произведениям классика.

Напомним, Владимир Путин подписал указ «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского», в связи с этим юбилей писателя отмечается в нашей стране на федеральном уровне.

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