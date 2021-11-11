Санкт-Петербург, 11 ноября 2021, 10:27 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с 200-летием со дня рождения Фёдора Достоевского, отметив значимость писателя для России и всего человечества.

Фёдор Достоевский
Фёдор Достоевский

«Достоевский признан ЮНЕСКО одним из самых читаемых писателей всех эпох. Юбилей великого писателя отмечается во всём мире. По решению ЮНЕСКО 2021 год объявлен Годом Достоевского», — отметил губернатор.

Беглов напомнил, что именно в Петербурге классик жил много лет и создал здесь свои бессмертные произведения. Действие большинства его романов разворачивается именно здесь. В связи с чем в культуре появилось понятие «Петербург Достоевского».

В городе планируется провести различные мероприятия в честь юбилея писателя. В Михайловском замке пройдёт выставка «Два века Достоевского». А петербургские театры подготовили постановки по произведениям классика.

Напомним, Владимир Путин подписал указ «О праздновании 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского», в связи с этим юбилей писателя отмечается в нашей стране на федеральном уровне.

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