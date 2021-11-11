Красноярск, , 10:16 — REGNUM Шесть беременных женщин с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Красноярском крае с начала 2021 года. Об этом в интервью телеканалу «Енисей» сообщил главврач Красноярского центра охраны материнства и детства Вадим Янин.

Беременность Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«К сожалению, краю не удалось избежать подобных случаев», — подчеркнул Янин. Он добавил, что каждый случай будет тщательно проанализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в Красноярском крае подтверждён 138 421 случай заражения коронавирусом. Выздоровел 122 221 человек, скончались 6859 ковид-пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки выявили 731 носителя SARS-CoV-2