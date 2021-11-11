Ставрополь, , 10:16 — REGNUM В Ставропольском крае продолжается ухудшение ситуации по коронавирусу. Вновь выросли показатели суточного прироста числа заболевших и умерших. За прошедшие сутки тесты подтверждены у 511 человек, скончались от COVID-19 за этот же день 43 пациента. Такие данные привел 11 ноября губернатор края Владимир Владимиров.

В больнице U.S. Navy

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Число носителей коронавируса в крае увеличилось до 103 080 человек, умерших — до 4467 человек. За прошедшие сутки также выздоровели 339 пациентов, а общее число сумевших справиться с болезнью достигло 79 162 человек.

«К сожалению, пока сохраняется прирост числа заболевших. Есть новые летальные исходы, соболезную родным скончавшихся», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что за последний день увеличилось на 5102 человека число сделавших прививку от коронавируса, а общее число провакцинированных на Ставрополье достигло 915 253 человек.