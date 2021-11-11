Варшава, , 10:14 — REGNUM Председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель, находящийся с визитом в Польше, заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром республики Матеушем Моравецким, что «шокирован» происходящим на границе Польше и Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Как и каждый из вас, я был шокирован увиденной на границе картиной. Все это показывает, как авторитарный режим в Белоруссии, абсолютно циничный и подлый, без уважения к человеческому достоинству, обращается с семьями, женщинами, детьми в своих политических целях», — заявил Мишель.

Европейский чиновник оценил происходящий миграционный кризис как «гибридную агрессию официального Минска против Евросоюза». Мишель добавил, что вместе с Матеушем Моравецким они обсудили усиление давления на белорусские власти, включая новые пакеты санкций. Также он рассказал о финансировании со стороны ЕС строительства забора на польско-белорусской и литовско-белорусской границах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.