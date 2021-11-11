Скопье, , 10:16 — REGNUM Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 ноября нанес визиты в Албанию и Северную Македонию.

Марк Рютте

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, задачей своего турне политик сделал укрепление веры в европейское будущее у населения этих двух стран. Уже полтора года назад эти балканские государства получили от Совета ЕС разрешение на начало переговоров о вступлении, но первая межправительственная конференция в рамках этих переговоров до сих пор не состоялась.

Переговоры между Северной Македонией и ЕС блокирует Болгария, выступившая с такой позицией только после вступления Северной Македонии в НАТО. Рютте заявил, что проблемы в отношениях между Северной Македонией и Болгарией относятся лишь к двусторонним отношениям и не должны мешать ходу переговоров о вступлении этой страны в ЕС.

«Это может быть не заметно для всех, но ведется много переговоров с Болгарией, … за кулисами многие страны-члены ЕС пытаются вести переговоры с Болгарией и я надеюсь на лучшее — что мы как можно скорее продвинемся вперед после выборов 14 ноября (парламентские выборы в Болгарии — ИА REGNUM)», — сказал он.

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