Орск, Оренбургская область, , 10:12 — REGNUM В Оренбургской области к административной ответственности привлекли администрацию Орска. Об этом сообщает областная прокуратура.

Неочищенные стоки сбрасываются в реку Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

По данным ведомства, местные жители жаловались на сброс стоков в реку Елшанка. Проверка показала, что в районе дома № 2 по ул. Гомельской происходил выпуск в водоем рыбохозяйственного значения неочищенных сточно-бытовых, ливневых вод. Зафиксирован факт превышения ПДК загрязняющих веществ.

В адрес главы Орска было внесено представление с требованием устранить нарушения и взять на баланс муниципалитета ливневую систему. Впоследствии это требование предъявлено уже в судебном порядке. Иск прокурора находится в производстве суда.

Кроме того, по итогам рассмотрения административного дела за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, мэрию оштрафовали на 50 тыс. рублей.